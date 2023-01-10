تخوفات في الصين من انتشار عدوى كورونا خلال الاحتفال بالعام القمري

قالت السلطات الصحية الصينية، إن الإصابات اليومية بفيروس كورونا آخذة في الانخفاض في أجزاء كثيرة من الصين، لكن موجة مرض كوفيد 19 الشديدة لم تنته بعد، حيث انتشر كوفيد 19 بسرعة كبيرة في جميع أنحاء الصين منذ أوائل ديسمبر، وذلك عندما تحولت بكين إلى سياسة التعايش مع الفيروس بعد ثلاث سنوات من الإجراءات الصارمة صفر كوفيد، وذلك بحسب صحيفة ساوث تشاينا مورننج بوست الصينية.

الإصابات بلغت الذروة في الريف

وتوقع خبراء الصحة العامة في الصين أن تصل الإصابات إلى ذروتها في أوقات مختلفة في أجزاء مختلفة من البلاد، لكن يبدو أن الذروة قد وصلت في وقت أبكر مما كان متوقعًا، خاصة في المناطق الريفية، وذلك بعد إعلان مقاطعة هنان، إحدى أكثر مقاطعات الصين اكتظاظًا بالسكان، أن 89% من سكانها البالغ عددهم 100 مليون نسمة، نصفهم تقريبًا يعيشون في المناطق الريفية ، أصيبوا بالفعل، بمرض كوفيد 19 وأن زيارات عيادات الحمى تتناقص باستمرار منذ 19 ديسمبر.

وقالت الصحيفة إنه يُخشى أن يعود العمال المهاجرين إلى المناطق الريفية والمدن الأصغر للاحتفال بالعام القمري الجديد، ما قد يؤدي إلى موجة من العدوى.

مقاطعة هنان اجتازت بنجاح ذروة العدوى

وبحسب الصحيفة الصينية، خلصت دراسة شاملة عن المرض في الصين، إلى أن مقاطعة هنان قد اجتازت بنجاح ذروة العدوى وحققت انتقالًا سلسًا ومنظمًا، ومن المتوقع أن يظل عدد الإصابات الجديدة منخفضًا حتى نهاية الشهر.

ومع ذلك، فإن مقاطعة هنان لا تزال تعاني من موجة من الأمراض الشديدة، كما أعلنت مقاطعة تشجيانج أنها تجاوزت بسلاسة ذروة الموجة الأولى من الإصابات وسوف تركز على الوقاية من الأمراض الشديدة وتحسين العلاج.

وذكر تقرير لصحيفة شينخوا ديلي، وهي صحيفة مملوكة للدولة في مقاطعة جيانجسو الشرقية، أن الحالات وصلت إلى أعلى مستوى لها في 27 ديسمبر، حيث بلغت جميع المدن في المقاطعة ذروتها قبل يوم رأس السنة الجديدة، وذكر التقرير أن الإصابات تفشت بعد ذلك بقليل في المناطق الريفية لكنها كانت تنخفض.