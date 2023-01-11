وزير خارجية اليونان يزور 3 دول في غرب أفريقيا لتوقيع مذكرات تعاون

قال عبدالستار بركات، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» في أثينا، إنّ وزير الخارجية اليوناني يبدأ اليوم جولة في غرب أفريقيا، تضم ساحل العاج وغانا والجابون، موضحا أنّ اليونان في الفترة الأخيرة تريد تكوين حلفاء جدد في قارة أفريقيا بعد أن ضمنت حلفاء من العالم العربي ودول الخليج العربي في آسيا.

توقيع مذكرات تفاهم للتعاون بين اليونان ودول إفريقيا

وأضاف خلال مداخلة في برنامج «صباح جديد»، أنّ وزيرة الخارجية ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد من المسؤولين، وسيتم التوقيع على مذكرات تفاهم للتعاون بين اليونان والبلدان الثلاثة، مشيرا إلى أن اليونان تريد التحالف مع الدول التي لها أصوات في مجلس الأمن لمواجهة التحديات التي تواجهها.

اليونان تريد الالتزام بالقانون الدولي بما يتعلق ببحر «إيجه»

وتابع أن اليونان تريد الالتزام بالقانون الدولي وما جاء في قانون البحار، لتقوم بسياستها في بحر إيجه، لتمد المياه الإقليمية من 6 ميل إلى 12 ميل وهو حقها وفقا لقانون البحار.