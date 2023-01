تفاصيل إعلان جو بايدن ولاية واشنطن منطقة منكوبة «فيديو»

أطلق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، على ولاية واشنطن أنها منطقة منكوبة إثر عاصفة شديدة وفيضانات وانهيارات طينية، وأصدر أمرا بالمساعدات الفيدرالية لإكمال جهود تعافي الولاية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

وأفاد البيت الأبيض في بيان له أن بايدن أمر بالمساعدة في أعمال التعافي علي مستوى الولاية والمناطق المحلية المتضررة من العاصفة الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي بدأت منذ 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2022.

