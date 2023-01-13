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تفاصيل إعلان جو بايدن ولاية واشنطن منطقة منكوبة «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
10:12 ص | الجمعة 13 يناير 2023
العاصفة الشتوية في أمريكا

العاصفة الشتوية في أمريكا

أطلق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جو بايدن، على ولاية واشنطن أنها منطقة منكوبة إثر عاصفة شديدة وفيضانات وانهيارات طينية، وأصدر أمرا بالمساعدات الفيدرالية لإكمال جهود تعافي الولاية، بحسب ما ذكرته قناة «روسيا اليوم».

واشنطن ولاية منكوبة

وأفاد البيت الأبيض في بيان له أن بايدن أمر بالمساعدة في أعمال التعافي علي مستوى الولاية والمناطق المحلية المتضررة من العاصفة الشتوية الشديدة والفيضانات والانهيارات الأرضية التي بدأت منذ 3 نوفمبر إلى 8 نوفمبر 2022.

تقاسم تكاليف الإصلاح

وبحسب البيان فإن التمويل الفيدرالي متاح على مستوى الولاية والحكومات المحلية المؤهلة وبعض المنظمات غير الربحية الخاصة، على أسس تقاسم التكاليف لأعمال الطوارئ وإصلاح أو استبدال المرافق التي تضررت من العاصفة أو الفيضانات أو الانهيارات في مقاطعات كلالم والجزيرة وجيفرسون ولويس وأوكانوجان وسكاجيت وسكامانيا وسنوهوميش وواكياكوم.

وأوضح البيان أن التمويل الفيدرالي متاح أيضا على أساس تقاسم التكاليف لتدابير التخفيف من المخاطر على مستوى الولاية.

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