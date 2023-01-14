جامعة حلوان تعلن تفاصيل مسابقة «أنت النجم»: جوائز تصل لـ20 ألف جنيه

كشف الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، عن تنظم الجامعة للمسابقة الأكبر والأضخم للطلاب الموهوبين فنيا وثقافيا، وهي مسابقة «أنت النجم»، التي تقام منافساتها على أربعة مراحل، وهي بالترتيب، مرحلة التقديم بواسطة الدخول على صفحة المسابقة وطباعة الاستمارة، واختيار المجال وختمها من الكلية وتسليمها للإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، مع التسجيل الإلكتروني.

جائزة قيمتها 20 ألف جنيه

- المرحلة الثانية: تسمى «مرحلة الكلية»، ويتم فيها تصفية الطلاب داخل الكليات كل في مجاله، وفي نهايتها يتم اختيار نجم الكلية في كل مجال من مجالات التسابق، ويحصل الطالب الفائز على جائزة مالية قدرها 1000ج.

- المرحلة الثالثة: بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية، تبدأ المرحلة الثالثة وتسمى نجم الجامعة، ويتم التنافس فيها بين الطلاب على مستوى الجامعة في مجالات التسابق بعد فترة إعداد وتدريب من متخصصين في كل مجال للطلاب المؤهلين وفي نهايتها يتم إختيار نجم المجال على مستوى الجامعة ويحصل الطالب الفائز في كل مجال على جائزة مالية قدرها 5000ج.

- المرحلة الرابعة: وهي المرحلة النهائية، وتسمى مرحلة «أنت النجم»، ويتم قبلها إعداد الـ21 طالبا الحاصلين على اللقب في مجالات التنافس ليقوم بعدها الطلاب بعرض موهبتهم في عروض مباشرة أمام لجنة تحكيم متخصصة، التي تقوم بتقييم الطلاب بالإضافة إلى نسبة من تصويت الطلاب ليتم إعلان الفائز بلقب (نجم جامعة حلوان) في الموسم الأول من مسابقة إنت النجم ويحصل على جائزة مالية قدرها 20.000ج.

مجالات التسابق في الكلية

- يتنافس الطلاب في أربعة مجالات رئيسية هي:

1- الفنون التشكيلية: مجالات (الرسم - التصوير الزيتي - النحت - الأشغال الفنية - الجرافيك).

2- الموسيقى والغناء: مجالات (الغناء الفردي (شرقي-غربي) - العزف الفردي - التأليف الموسيقي - التلحين).

3- المسرح: مجالات (التمثيل المسري الفردي - إستاند أب كوميدي - البانتومايم).

4- المجالات الثقافية: مجالات «الشعر (فصحى- عامية - غنائي) - الرواية - القصة القصيرة- التأليف المسرحي- المقال- الدوري الثقافي- الإنشاد الديني- المراسل- صحف الحائط والخط العربي».