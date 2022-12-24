تفاصيل مسابقة «أنت النجم» لاكتشاف الموهوبين بجامعة حلوان.. تضم 5 مجالات

تحدث الدكتور أحمد فاروق، مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية والجامعية عن تفاصيل مسابقة «أنت النجم» لاكتشاف الموهوبين بجامعة حلوان، وقال إنّ الجامعة تعيد الأنشطة الطلابية مرة أخرى هذه الفترة.

وأكد «فاروق» أن رئيس الجامعة مهتم جدًا بالأنشطة، كونها تنمي مهارات الشباب وتكتشف مواهبهم، والفترة الماضية، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة وجود مسابقات متعددة الجوانب والمجالات لاكتشاف المهارات والمواهب بكل المجالات، وجامعة حلوان كانت سباقة وتم عمل مشروعات بهذا المجال.

فتح الباب منذ 3 أسابيع

وأضاف مستشار رئيس جامعة حلوان خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن مسابقة «أنت النجم» يتم تنظيمها في 5 مجالات: «الثقافي والفني والغناء والمسرح والتمثيل» على مستوى الجامعة، شارحا أن المسابقة تتم على 3 مراحل، الأولى تكون على مستوى الكليات الـ21 كلية بالكامل، وتم فتح الباب منذ 3 أسابيع وهناك مشاركات كبيرة جدًا، ففي المرحلة الأولى يتم انتقاء نجم الكلية في كل المجالات، وعمل معسكرات تدريبية للموهوبين، وتدريبهم على المرحلة النهائية.

الموهوبون سيتم تصفيتهم على عدة مراحل

وتابع مستشار رئيس جامعة حلوان للأنشطة الطلابية، أن الموهوبين سيتم تصفيتهم على عدة مراحل، وصولًا للمرحلة النهائية على مسرح جامعة حلوان مركز الفنون، مؤكدًا أن هناك تفاعل كبير بين الطلاب مع هذه المسابقة والاهتمام بالنشاط، وشغل أوقات الفراغ الطلاب في الفترات بين المحاضرات.