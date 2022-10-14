السيد قنديل: خطة لتوفير كل احتياجات جامعة حلوان من وحداتها الإنتاجية

اجتمع الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اليوم، مع مديري العموم وأمناء الكليات، لبحث ومناقشة الأوضاع الإدارية الحالية في الجامعة وآليات سير العمل، مؤكداً أهمية مواصلة الجهود والجد والاجتهاد في العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

وقال«قنديل»، إن خطة الجامعة خلال الفترة الحالية ترتكز على محاولة الاكتفاء باحتياجاتنا وتوفير كل ما نحتاجه من منتجات، إذ كان فيما سبق جميع الأنشطة تدار في الجامعة ونعمل الآن من أجل الاستمرار والنهوض بالجامعة.

حسن استغلال موارد الجامعة

وقال رئيس الجامعة لمديري العموم وأمناء الكليات، إنه يجب أن يسعى كل مسؤول لتوفير احتياجاته من أثاث وتغذية ومطبوعات من خلال الوحدات الإنتاجية، بدون هالك، وحسن استغلال موارد الجامعة للحفاظ على أصولها ومقدراتها، من أجل عودة جامعه حلوان «منتجة» تحقق الاكتفاء الذاتي لنفسها والمجتمع المحيط، من خلال الاستعانة بالخبرات ومن بلغوا سن المعاش من أجل دعم الوحدات الإنتاجية بالجامعة التي لديها الكثير من الإمكانات غير المستغلة.

وخلال الاجتماع شدد رئيس الجامعة، على دمج طلاب التكافل وذوي الاحتياجات الخاصة، وحسن معاملتهم وتيسير أعمالهم وكل متطلباتهم بجميع الكليات.

اجتماع شهري لقطاعات الجامعة

ووجه رئيس الجامعة، بعقد اجتماع شهري لقطاعات الجامعة، مؤكدا أنه ستجري مكافأة ودعم كل من يبذل جهدًا من أجل رفعة الجامعة، وستجري إعادة وضع نظام لتوزيع المكافآت على مستوى الجامعة، بما يحقق العدل والرضا والوظيفي.

مناقشة آليات إنشاء شركة للصيانة

وفي سياق متصل، عقد رئيس جامعة حلوان، اجتماعا مع مسؤولي الإدارة الهندسية ومركز الصيانة بالجامعة، لمناقشة آليات إنشاء شركة للصيانة ليستمر العاملون بها حتى بعد بلوغ سن المعاش، من أجل تقديم خدمات للجامعة ثم المجتمع الخارجي، من أجل استغلال خبرات أبناء الجامعة مع موافاتهم بحقوقهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

أكد رئيس الجامعة أنه سيجري دعم الإدارة الهندسية بالجامعة بكل الإمكانات والمتطلبات، وسيجري تجهيز مكان مخصص لائق بهم من أجل تحسين ورفعة الأداء وتنفيذ الأعمال المطلوبة لرفعة شأن الجامعة.