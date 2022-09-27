السيرة الذاتية للدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الجديد

صدر اليوم قرارا جمهوريا بتعيين الدكتور السيد قنديل رئيسا لجامعة حلوان، والذي تولى عددا من المسؤوليات والمناصب بكلية الفنون الجميلة، فضلا عن تقديمه لعدد كبير من الإنجازات في مجال التعليم العالي والفنون الجميلة.

والتي تحدث عنها الدكتور السيد قنديل لـ«الوطن» كالتالي:

أبرز المعلومات عن رئيس جامعة حلوان الجديد

1- بكالوريوس فنون جميلة- جرافيك شعبة التصميمات المطبوعة بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف «الأول» عام 1990.

2- ماجستير في الجرافيك - كلية الفنون الجميلة - جامعة حلوان 1995.

3- دكتوراه في الجرافيك- كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، 1998.

4- قائم بعمل عميد كلية الفنون الجميلة من 2018- 2019- ومن 2020- 2021.

5- عميدا كلية الفنون الجميلة من 2011- 2014.

6- مدرس بقسم الجرافيك بالكلية 1998

7- أستاذ بقسم الجرافيك بالكلية من 2009.

- منحة دراسية لإيطاليا لدراسة تقنيات الليثوجراف لمدة 81996 شهور من الحكومة الإيطالية- أوربينو.

معارض فنية

أقام 16 معرضا خاصا بالعديد من البلدان من مصر وإيطاليا وباكستان والسودان، من 1987 وإلى الآن.

شارك في أكثر من 40 معرضا جماعيا على الصعيد المحلي والاقليمي والدولي.

الجوائز

- جائزة دولية في مهرجان إسبيلتوا للفنون – إيطاليا 2019.

- جائزة الدولة التشجيعية في الفنون(الجرافيك) 2016.

3- لديـه العديـد مـن المقتنيات في المتاحف والأفراد أهمها متحف الفن الحديث المصري، ومقتنيات لدى الأشـخاص في مصر سـوريا، إيطاليا، فرنسـا، بلغاريا والمراكز الثقافية المصرية بالخارج.

إنجازات:

- رئيـس اللجنـة العليـا اختبـارات القـدرات بالجامعـات المصريـة: تولى الإشراف عـلى تصميـم نظـام القـدرات بصورتـه الحاليـة وتطويـره عـلى مـدار 4 سـنوات.

- المشاركة مع لجنة المشروعات القومية لتصميم اللوائح والبرامج لإنشاء الجامعات الأهلية، جامعة الجلالة، جامعة سلمان، جامعة العلمين، وعلى مدار ثلاث سنوات حتى 2020.

- المشاركة في مشروع إنشاء جامعة حلوان الأهلية وإعداد اللوائح الأكاديمية لبرامجها والملف الخاص بالتقديم.

- المشاركة في الإعلان عن مسابقات للشباب لتنفيذ تصميمات لبعض المشروعات القومية.

-إصدار أول لائحة جديدة لكلية الفنون الجميلة (مرحلة البكالوريوس) بالساعات المعتمدة 2021.

- استحداث أول برامج خاصة بالمصروفات الدراسية لمرحلة البكالوريوس بكلية الفنون الجميلة في الزمالك.