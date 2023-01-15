رحلة معاناة سمير غانم مع فيروس كورونا.. كلمة السر «عالم موازي»

تحل اليوم، 15 يناير، ذكرى ميلاد الفنان سمير غانم والذي رحل عن عالمنا 20 مايو 2021 بعد معاناة فترة قصيرة مع فيروس كورونا.

ونستعرض خلال السطور التالية معاناة سمير غانم مع كورونا:

منذ بداية جائحة كورونا حرص الفنان سمير غانم على الابتعاد عن المناسبات أو المشاركة في الأعمال الفنية، ملتزم التواجد بالمنزل، حتى زوجته الفنانة دلال عبدالعزيز هي الأخرى كانت تفضل الابتعاد عن أي تجمعات ولكنها كانت تضطر أن تشارك في تقديم واجب العزاء وكانت ترتدي الكمامة والفيس شيلد.

دلال عبدالعزيز ودنيا أصيبتا بالفيروس في كواليس المسلسل.. وانتقلت العدوى لسمير غانم

وبعد فترة من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها أسرة سمير غانم إلا أن الفنانة دلال عبدالعزيز اضطرت للمشاركة في مسلسل «عالم موازي» بطولة ابنتها دنيا سمير غانم لتصاب هي وابنتها بالفيروس أثناء التصوير ويتم نقله لسمير غانم والذي شهدت حالته الصحية تدهورا سريعا ليتم نقله هو وزوجته إلى المستشفى لتزداد حالته الصحية سوءا، ليؤثر عليه الفيروس ويصاب بالفشل الكلوي والرئوي ويرحل عن عالمنا عن عمر ناهز 84 عاما تاركا إرثا فنيا كبيرا.