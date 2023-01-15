لفتة إنسانية.. «الداخلية» تعيد مسنة تعاني من ألزهايمر لأهلها بالإسماعيلية

نجحت جهود الأجهزة الأمنية في إعادة سيدة مسنة لأهلها بالإسماعيلية، بعد تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» لها.

تعاني من ألزهايمر

بالانتقال والفحص أمكن تحديد السيدة المشار إليها، وأمكن التوصل إلى أحد أفراد أهلها (نجل شقيقها – مقيم بذات الناحية) ، وبسؤاله قرر بإقامتها طرفه وأنها خرجت من المنزل وبالبحث عنها لم يجدها وأضاف بأنها تعاني من مرض ألزهايمر.

تسليم السيدة لنجل شقيقها

تم تسليم السيدة لنجل شقيقها عقب أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها، وقد لاقت تلك اللفتة الإنسانية استحسان أهلية السيدة والمواطنين الذين أعربوا عن شكرهم للأجهزة الأمنية لسرعة الاستجابة.