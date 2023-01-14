«الداخلية»: ضبط 1695 قضية تهرب ضريبي بقيمة 10 ملايين جنيه خلال أسبوع

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، إذ أسفرت جهود أجهزة الوزارة خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن الاقتصادي

القضايا التموينية:

ضبط 16 قضية أسطوانات بوتاجاز، بمضبوطات بلغت 16 أسطوانة، وتقدر قيمة الغاز المدعم بـ 2160 جنيها.

ضبط 62 قضية مواد بترولية، بمضبوطات بلغت 3 ملايين و481 ألفا و485 لترا.

ضبط 969 قضية سلع غذائية وتموينية، بمضبوطات وزنت 2 مليون و448 ألف طن، أبرزها ضبط 253 قضية سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمضبوطات بلغت 356 ألف طن و15516 عبوة غذائية متنوعة و12128 لترا، وضبط 66 قضية بيع سلع تموينية مُدعمة بالسوق السوداء بمضبوطات أبرزها 1.200 طن سكر، 1418 عبوة زيت تمويني.

ضبط 2439 قضية مخالفات المخابز، بمضبوطات بلغت 71.700 طن دقيق بلدي مدعم «مستندي»، 68.490 طن دقيق بلدي مدعم «عيني»، 400 رغيف بلدي مدعم، 138 بطاقة ذكية وماكينة صرف.

ضبط 12 قضية في مجال حجب السلع الاستراتيجية، بمضبوطات بلغت 8.350 طن دقيق أبيض «عيني» و116.657 طن سلع ومواد غذائية متنوعة، و640 عبوة، و6868 لتر زيت طعام وخل طعام وعصائر، و3500 عبوة سجائر، و1405 عبوة معسل.

ضبط قضية حجب أعلاف بمضبوطات بلغت 13.750 طن أعلاف حيوانية «عيني» ، 2 قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت 12 طن أعلاف حيوانية «عيني» ، وضبط 24 قضية غش أعلاف غير صالحة للاستخدام بمضبوطات بلغت 83.669 طن أعلاف حيوانية «عيني» ، وضبط 21 قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت 785.250 طن أعلاف حيوانية «عيني»، 6.500 طن أسمدة ومخصبات زراعية «عيني» ، 93.700 طن مخصبات زراعية و1707 عبوات أدوية بيطرية ومبيدات زراعية، و17 قطعة أدوات تصنيع.

ضبط 20 قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت 55.440 طن أرز أبيض «عيني» ، وكذا ضبط 180 قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت 141.446 طن أرز أبيض «عيني» ، وضبط 35 قضية في مجال حجب الأرز الشعير، بمضبوطات بلغت 569.781 طن أرز شعير «عيني» ، وضبط 415 قضية في مجال عدم توريد أرز الشعير، بمضبوطات بلغت 1325.523طن أرز شعير «مستندي»، وضبط 64 قضية استيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها 4.680 طن دقيق بلدي «عيني» - 9.499 طن سكر وأرز تمويني، و1418 عبوة زيت طعام ، مكرونة ، بسكويت، و12 بطاقة تموينية ذكية و12.650 طن أسمدة زراعية مُدعمة «عيني» .

ضبط 2570 قضية في مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 141 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية، بمضبوطات بلغت 44.970 طن دقيق أبيض «عيني» و25.845 طن سلع ومواد غذائية متنوعة و350 رغيف سياحي و45 طن أسمدة زراعية «عيني» و150 كيلو جرام دهانات، وضبط 8 قضايا في مجال بيع بأزيد مواد البناء، بمضبوطات بلغت 55 طن أسمنت، و10 أطنان حديد تسليح.

ضبط 296 قضية في مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر، بمضبوطات بلغت 15920 عبوة سجائر.

قضايا التيار الكهربائي: ضبط 68071 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وقد بلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد نحو 65 مليون جنيه.

قضايا التهرب الضريبي

ضبط 1695 قضية في مجال التهرب الضريبي: ضرائب عامة - ضرائب على القيمة المضافة – جمارك - حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة - تهرب من الضرائب العقارية والملاهي - تنفيذ أحكام - تحري مدين بمبالغ مالية بلغت 3 مليارات و243 مليون جنيه قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولين بإخطار مصلحة الضرائب بها، وجار فحصها فنياً بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها، كما بلغت قيمة المبالغ المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 10 ملايين و415 ألف جنيه.