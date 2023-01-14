«الداخلية»: تنفيذ 368 ألف حكم قضائي.. وضبط 557 عنصرا إجراميا خلال أسبوع

فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكافة صورها وأشكالها مما ينعكس إيجابياً على الإقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

فقد واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى .. حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع.. عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال الأمن العام

إستهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتى (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات "الدقهلية - دمياط – بورسعيد- الشرقية - الإسماعيلية")، (السحر والجمال بنطاق محافظتى "الشرقية والإسماعيلية") أسفرت عن ضبط (90) متهم، وبحوزتهم (20 قطعة سلاح نارى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 46 قطعة سلاح أبيض).

ضبط (39) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

تنفيذ (4219) حكم قضائى متنوع.

ضبط (152) قضية متنوعة.

فى مجال إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة

أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن ضبط (557) عنصر إجرامى بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية - الغربية - كفر الشيخ – السويس- القليوبية - قنا - المنوفية - الشرقية - جنوب سيناء – الإسكندرية - دمياط - بورسعيد - المنيا – الأقصر - سوهاج – أسوان - مطروح - البحر الأحمر - الإسماعيلية – الوادى الجديد – البحيرة - الفيوم)، وبحوزتهم (170 قطعة سلاح نارى - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة).

وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات). وبهذا تنجح الأجهزة الأمنية فى مواصلة تحقيق رسالتها وتوطيد دعائم الأمن وترسيخ هيبة القانون.

فى مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة:

تم ضبط (532) قطعة سلاح نارى أبرزها (40 بندقية آلية – 22 مسدس– 46 بندقية غير مششخنة – 424 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 40 خزينة).

ضبط (1296) قطعة سلاح أبيض.

ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بداخلها (مسدس – 11 فرد محلى –عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – أدوات وأجزاء التصنيع).

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية والقضايا المتنوعة

ضبط (8) تشكيلات عصابية ضمت (24) متهم إعترفوا بإرتكاب (33 حادث متنوع).

ضبط (97) قضية أحداث.

ضبط (2545) قضية مرافق عامة.

إعادة (6) سيارات مُبلغ بسرقتها.

كشف غموض (38) حادث متنوع ، أبرزهم (حريق عمد – إنتحال صفة)، وتم ضبط مرتكبيها بإجمالى (49) متهم.

فى مجال تنفيذ الأحكام

تم تنفيذ (367426) حكم قضائى ، وذلك على النحو التالى:

(1303) حكم جناية .

(138706) حكم حبس.

(175185) حكم غرامة.

(52232) مخالفة.