مطار مرسى علم آلاف السائحين من 6 دول أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الأحد 12 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من جنسيات مختلفة قادمة من مطارات 6 دول أوربية وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل 12 رحلة طيران

كشف مصدر ملاحي في تصريحات لـ «الوطن» أن جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات أكد وصول 12 رحلة طيران إلى مطار مرسى علم قادمة من مطارات 6 دول أوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وبلجيكا بالإضافة إلى رحلة طيران داخلية قادمة من القاهرة على متن خطوط مصر للطيران.

استعدادت فنادق مرسى علم

أشار محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر إلى استعدادت الفنادق والمنتجعات السياحية بمرسى علم لاستقبال آلاف السائحين الأجانب من جنسيات مختلفة وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة، وفرق علاقات عامة تكون في استقبال السائحين بالمطارات بالورود وإنهاء إجراءات الوصول ونقل السياح عبر أتوبيسات سياحية والتسكين بالفنادق.

انتعاش السياحة

وأكد عيد أن الجهود المبذولة من الدولة لدعم السياحة والقطاع الخاص نجحت في استقطاب جنسيات متعددة وأسواق سياحية خاصة في فصل الشتاء حيث الأجواء الدافئة على الشواطىء المصرية وأصبحت المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ وجهة سياحية مفضلة لدى كثير من السائحين الأجانب.