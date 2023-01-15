7 طرق للحفاظ على درجة حرارة الجسم أثناء انخفاضها في الشتاء

نظرا للانخفاض المستمر في درجات الحرارة، خلال ساعات النهار، والتي قد تكون شديدة البرودة، خلال ساعات الليل المتأخرة، والصباح الباكر، وفقًا لما حذّرت منه هيئة الارصاد الجوية مع بداية فصل الشتاء.

وفي إطار الحملات المستمرة لوزارة الصحة والسكان للحفاظ على صحة المصريين، وجهت الوزارة عددا من الإرشادات والنصائح للمواطنين عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، حول طرق الحفاظ على درجة حرارة الجسم في أثناء انخفاض درجات الحرارة.

طرق الحفاظ علي درجة حرارة الجسم

- قبل الخروج من المنزل في الصباح الباكر، يجب تناول وجبة صحية وتناول الماء والسوائل، لأن هذه الوجبة تساعد على استمرار شعور الجسم بالدفء.

- الحرص على تناول المشروبات الساخنة قبل الخروج خاصة في الصباح الباكر أو ساعات الليل المتأخرة.

- مواصلة الحركة البدانية في القدمين واليدين، لأن ذلك يساعد على استمرار تدفئة اطرف الجسم ويولد حرارة داخلية تساعد على الشعور بحالة الدفء وحفظ درجة حرارة الجسم.

- ارتداء الملابس الثقيلة متعددة الطبقات، للحفاظ على حرارة الجسم، ويفضل ان تكون الملابس الخارجية واقية من الرياح والامطار.

- الحرص على تغير الملابس المبتلة بمجرد الدخول الى المنزل.

- الحرص على ارتداء غطاء للرأس والأذنين، لمنع تسرب حرارة الجسم من الوجه والرقبة والرأس، كما ان هذا الغطاء يمنع إصابة جلد الرأس من إصابات الصقيع.

- تناول الاطعمة التى تحتوي على فيتامين c، لمنع نزلات البرد، مثل «الليمون، البقدونس، الجوافقة، البروكلي، الطماطم، البرتقال، الفلفل، الخضروات الورقية».