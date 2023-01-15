بدء حجز 1480 وحدة سكنية في مدينة ناصر بأسيوط اليوم.. المتر بـ5160 جنيها

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كراسة الشروط الخاصة بحجز وحدات سكنية، ضمن مشروع «سكن مصر»، بمدينة ناصر غرب أسيوط، وذلك بنظام أسبقية الحجز.

سعر المتر في الوحدة السكنية

وتضمن طرح مدينة ناصر غرب أسيوط 1480 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، تبدأ من 106 أمتار حتى 133 مترا بعمارات تحتوي علي مصاعد وأخرى بدون مصاعد، وبلغ سعر المتر في الوحدة في العقارات التي لا تحتوي على مصاعد 5160 جنيها، والتي تحتوي علي مصاعد 5610 جنيها.

مواعيد التقديم وسداد جدية الحجز

ويبدأ التقديم من اليوم الأحد حتى 16 فبراير المقبل، ويدفع المتقدم مبلغ 70 ألف جنيه كجدية حجز، إضافة إلى 750 جنيها مصروفات لاترد، وخلال الفترة من 19 فبراير حتى 2 مارس تكون فترة مراجعة داخلية ببنك الإسكان والتعمير، وبعدها تبدأ عملية الحجز بالأسبقية يوم 9 مارس الساعة العاشرة صباحا، على أن يقوم الفائز بالوحدة السكنية بسداد 20٪؜ من قيمة الوحدة السكنية، و1% مصاريف إدارية، و0.5% لصالح مجلس الأمناء، خلال الفترة من 26 مارس حتى 4 مايو المقبل، ودفع 10% من قيمة الوحدة السكنية بنفس الطريقة السابقة عند استلام الوحدة السكنية المخصصة له.

نظام سداد باقي قيمة الوحدة السكنية

وحدد بنك التعمير والإسكان وفقا لكراسة الشروط عدة طرق للسداد، منها السداد بأقساط ربع سنوية على 3 أو 5 أو 7 سنوات، على أن تضاف إليها فائدة البنك المصري المركزي أو سداد باقي سعر الوحدة 70% عن طريق برنامج التمويل العقاري المعمول به في بنك التعمير والإسكان.