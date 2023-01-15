مسؤول أمريكي: تزويد أوكرانيا بالأسلحة يستنزف «الناتو»

كشف بول كريج روبرتس، المسؤول السابق بالبيت الأبيض في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق، رونالد ريغان، أن دول حلف الناتو سيتم استنزافها بعد تزويدها أوكرانيا بالأسلحة وهذا يجعل من السهل على روسيا اجتياح أوروبا بسهولة في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية.

أوكرانيا ستصبح قوية وأوروبا ضعيفة

وأشار روبرتس، إلى أنّه في حالة تقديم الناتو الأسلحة التى وعد بها الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي، فإن الفعالية لحلف الناتو والولايات المتحدة الأمريكية ستكون صفر عدا أوكرانيا التي ستتلقى هذه الأسلحة وعندها ستكون موسكو قادرة على اجتياح فنلندا ودول البلطيق التي أصبحت بدون أسلحة.

وأكد أن روسيا لن تأخذ هذه الخطوة في اجتياح أوروبا لأن هذه الخطوة ستعني حربا حتميا مع الناتو وعندها ستلجأ الولايات المتحدة الأمريكية إلى سلاح النووي.