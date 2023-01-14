مراسل قناة القاهرة الإخبارية: سيطرة روسيا على سوليدار لها أهمية استراتيجية كبيرة

أعلن الجيش الروسي فرض سيطرته على مدينة سوليدار الأوكرانية، في خطوة ستكون لها تأثيرها الكبير على الداخل الروسي.

وقال حسين مشيك، مراسل القاهرة الإخبارية من العاصمة الروسية موسكو، إن السيطرة على سوليدار لها أهمية استراتيجية كبيرة لروسيا، خاصة وأنها تضمن لها قطع الإمدادات عن الجيش الأوكراني في مدينة باخموت.

وأرجع الأهمية الاستراتيجية لمدينة سوليدار إلى أنها كانت مركزًا لاختباء القوات الأوكرانية وموقعًا لحفر أنفاقها، مشيرًا إلى أن السيطرة عليها تُمهد الطريق أمام القوات الروسية للتقدم نحو مدينة باخموت.

وأشار إلى أن وزارة الدفاع الروسية أكدت أمس سيطرة قواتها على سوليدار بشكل كامل، وخلال الأيام الماضية، خرج رئيس مجموعة فاجنر وأعلن السيطرة الكاملة على سوليدار، كما تحدث الرئيس الشيشاني عن تقدم قواته والسيطرة على سوليدار.

وأكد أن هناك عملية تنافس بين الوحدات المقاتلة المشاركة في عملية تحرير مدينة سوليدار، والجانب الشيشاني يريد أن يحسم بأنه حرر سوليدار، كما أن عناصر فاجنر يريدون هذا الأمر، لكن بطبيعة الحال، فإن جميع الألوية والوحدات العسكرية تقاتل تحت رعاية وأمر وزارة الدفاع الروسية.