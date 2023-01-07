زيلينسكي: دعم أمريكا كان ضروريا لنجاح أوكرانيا في ساحة المعركة

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن دعم الولايات المتحدة لبلاده، في جميع المجالات، كان ضروريا لنجاح أوكرانيا في ساحة المعركة.

وأضاف زيلينسكي، في تهنئته للنائب الجمهوري كيفين مكارثي؛ بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب الأمريكي «نعول على دعمكم المتواصل، والمزيد من المساعدة الأمريكية لتقريب نصرنا المشترك».

انتخاب مكارثي رئيسا لمجلس النواب الأمريكي

واُنتخب الجمهوري مكارثي رئيسا لمجلس النواب بعد إجراء 15 جولة تصويت على مدار 5 أيام، بحصوله على 216 صوتا.

ميدانيا؛ قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دونيتسك، بافلو كيريلينكو، إن الجيش الروسي قتل مدنيين اثنين وجرح سبعة آخرين في منطقة دونيتسك، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأضاف كيريلينكو، حسب ما ذكرت وكالة أنباء «يوكرين فورم» الأوكرانية، اليوم السبت، «في 6 يناير، قتل الروس اثنين من منطقة دونيستك في باخموت وكراسنا هورا، وأصيب سبعة آخرون في المنطقة».

في السياق، أعلن الجيش الأوكراني ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 110 آلاف و740 جنديا، منذ بدء الأزمة في 24 فبراير الماضي، من بينهم 490 جنديا قتلوا أمس فقط.