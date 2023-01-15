أسعار الذهب اليوم في مصر بمحلات الصاغة.. عيار 21 بـ1835 جنيها

أعلنت محلات الصاغة أحدث قيمة سعر بيع وشراء المعدن الأصفر، ومنها أسعار الذهب اليوم في مصر كعيار 21 الأن في الأسواق المختلفة والتي سجلت حالة من التذبذب منذ أمس.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها "الوطن" للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي أسعار الذهب اليوم في مصر منها عيار 21 الأن على هذا النحو:

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 24 اليوم للبيع 2,074 شراء 2,097 جنيه.

سعر عيار 22 اليوم للبيع 1,901 شراء 1,922 جنيه.

سعر عيار 21 اليوم للبيع 1,815 شراء 1,835 جنيه.

سعر عيار 18 اليوم للبيع 1,556 شراء 1,573 جنيه.

سعر عيار 14 اليوم للبيع 1,210 شراء 1,223 جنيه.

سعر عيار 12 اليوم للبيع 1,037 شراء 1,049 جنيه.

سعر الأونصة اليوم للبيع 64,510 شراء 65,221 جنيه.

سعر الجنيه الذهب اليوم للبيع 14,520 شراء 14,680 جنيه.

سعر الكيلو اليوم للبيع 2,074,286 شراء 2,097,143 جنيه.

أسعار الذهب عيار 21 اليوم في أسواق المال

سعر الذهب عيار 24 اليوم 1,823 جنيه ما يعادل 61.79 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 22 اليوم 1,671 جنيه ما يعادل 56.64 دولار أمريكي.

ار الذهب عيار 21 اليوم 1,595 جنيه ما يعادل 54.07 دولار أمريكي.

اسعار الذهب عيار 18 اليوم 1,367 جنيه ما يعادل 46.34 دولار أمريكي.

عر الذهب عيار 14 اليوم 1,063 جنيه ما يعادل 36.04 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 12 اليوم 911.37 جنيه ما يعادل 30.89 دولار أمريكي.

سعر الذهب عيار 9 اليوم 683.53 جنيه ما يعادل 23.17 دولار أمريكي.

اسعار أوقية الذهب اليوم 56,687 جنيه ما يعادل 1,922 دولار أمريكي.

اسعار جنيه الذهب اليوم 12,759 جنيه ما يعادل 432.52 دولار أمريكي.

اسعار كيلو الذهب1,822,735 جنيه ما يعادل 61,788 دولار أمريكي.