أسعار الذهب اليوم في مصر.. انخفض 80 جنيهًا خلال التعاملات المسائية

تراجعت أسعار الذهب اليوم في مصر، خلال بداية التعاملات المسائية بمختلف محال الصاغة بجميع المحافظات، إذ بلغت قيمة التراجع نحو 80 جنيهًا دفعة واحدة مقارنة بتعاملات الصباح، وسط توقعات بانخفاض الذهب خلال الفترة المُقبلة بصورة أكبر بالتزامن مع انهيار سعر الدولار في السوق السوداء، فضلًا عن تفعيل مبادرات إلغاء الشبكة.

وتستعرض بوابة الوطن أسعار الذهب اليوم في مصر، كما جاءت في جميع محال الصاغة، خلال التعاملات المسائية، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

سعر الذهب اليوم بالدولار

قال عبدالمحسن مصطفى، رئيس شعبة المجوهرات بالغرفة التجارية بالفيوم، في تصريحات خاصة، إنّ أسعار الذهب اليوم في مصر، تراجعت خلال تعاملات المساء، موضحًا أنّ سعر الذهب اليوم بالدولار للأونصة سجل 1921 دولارًا للبيع بينما سجل 1919 دولارًا للشراء، بزيادة نحو 2 دولارًا مقارنةً بتعاملات الصباح، بينما انخفضت أسعار الذهب اليوم في مصر لمحتلف الأعيرة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

من جهة أخرى، كشف علاء فاروق مصطفى، تاجر ذهب، أنّ سعر الذهب اليوم السبت جاء كالتالي:

سعر الذهب اليوم عيار 24: سجل 2102.75 جنيه للبيع، بينما سجل 2068.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 22: سجل 1927.5 جنيه للبيع، فيما سجل 1896.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 21: سجل 1840 جنيه للبيع، بينما سجل 1810 للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18: سجل 1577.25 جنيه للبيع، فيما سجل 1551.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 14: سجل 1226.75 جنيه للبيع، بينما سجل 1206.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 12: سجل 1051.5 جنيه للبيع، فيما سجل 1034.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 9: سجل 788.5 جنيه للبيع، بينما سجل 775.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وأشار إلى أنّ سعر الجنيه الذهب اليوم، سجل 14720 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة أو دمغة، بينما سجل 14480 جنيهًا للشراء، وذلك بانخفاض بلغت قيمته نحو 80 جنيهًا مقارنةً بسعره خلال تعاملات الصباح.