انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يخسر 15 جنيها

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 15 جنيهًا، مع بداية تعاملات اليوم، وبحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1835 جنيهًا مقابل من 1850جنيهًا للجرام، أمس.

أوضح تقرير الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 2097 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1573 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1223 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا و680 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1922 دولارا للأوقية.