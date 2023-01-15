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انخفاض أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم.. وعيار 21 يخسر 15 جنيها

كتب:

مارينا رؤوف
09:22 ص | الأحد 15 يناير 2023
الذهب

الذهب

انخفضت أسعار جرام الذهب عيار 21، بقيمة 15 جنيهًا، مع بداية تعاملات اليوم، وبحسب تقارير مؤسسات تداول الذهب والبورصات، فإنّ عيار 21 سجّل نحو 1835 جنيهًا مقابل من 1850جنيهًا للجرام، أمس.

أوضح تقرير الأسعار، أنّ سعر جرام الذهب عيار 24، سجل 2097 جنيهًا، وعيار 18 نحو 1573 جنيهًا، وعيار 14 نحو 1223 جنيهًا للجرام، موضحة أنّ جميع الأسعار دون إضافة المصنعية.

وأشار البيان إلى أنّ سعر الجنيه الذهب بلغ 14 ألفًا و680 جنيها، دون إضافة الدمغة أو الضريبة، فيما سجّلت أسعار الذهب العالمية 1922 دولارا للأوقية.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.