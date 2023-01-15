200 مليار جنيه استثمارات خيرية خلال 5 سنوات في العدد الجديد من مجلة «الإذاعة والتليفزيون»

صدَر العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتليفزيون، إذ تصدر عن الهيئة الوطنية للإعلام، كل يوم السبت من كل أسبوع برئاسة تحرير الكاتب الصحفي خالد حنفي، وتضمن العدد مجموعة من الموضوعات السياسية والاقتصادية والفنية فضلًا عن ملحق «ماسبيرو الرياضي» داخل العدد، كما تصدرت صورة المغني رامي صبري غلاف العدد.

مجلة الإذاعة والتليفزيون

وجاءت عناوين غلاف العدد الجديد من مجلة الإذاعة والتليفزيون كالتالي:

- تفاصيل خطة الاستثمارات الخيرية في مصر.. 200 مليار جنيه في 5 سنوات

- رامي صبري: أنا ضعيف قدام ولادي

- الرئيس السيسي للمصرييين في العام الجديد: هنعدي الأزمة.

مبادرة الوطن

يأتي هذا في ظل مبادرة جريدة الوطن التي تتعلق بنشر أخبار عن الإصدارات الصحفية المختلفة وأبرز ما تضمنته هذه الإصدارات من موضوعات صحفيةن حيث يتم نشر هذه الأخبار على الموقع الإليكتروني لبوابة «الوطن».