«الدفاع الروسية»: أوكرانيا تخطط لتدمير صوامع القمح في خاركوف واتهام موسكو

أصدرت وزارة الدفاع الروسية، تحذيرا مما وصفته بأنه «نية أوكرانيا» في تفجير صوامع الحبوب في مدينة خاركوف، ما سيؤدي إلى مجاعة في البلاد، وحينها ستتهم كييف، موسكو بالوقوف خلف تلك الفعلة، في ظل دعم وسائل الإعلام الغربية لأوكرانيا.

واتهمت روسيا، كييف بإرسال مجموعة من المتخصيين في المتفجرات في خاركوف، وسط نية للتحضير لعملية تخريبية هناك، وسط تلغيم صوامع الحبوب في المنطقة.

تمديد اتفاق تصدير الحبوب

ووقعت عدة دول، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الذي يهدف إلى تخفيف نقص الغذاء العالمي، عبر تسهيل صادرات أوكرانيا الزراعية لمدة 120 يوما.

بداية الأزمة الروسية الأوكرانية

وبدأت الأزمة الروسية الأوكرانية نهاية فبراير الماضي في ظل إعلان 4 أقاليم أوكرانية استقلالها والانضمام إلى روسيا التي حركت جيشها وعملت على حماية هذه الأقاليم.