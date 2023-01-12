الأزمة الروسية الأوكرانية.. نجل ترامب يدخل على الخط وموسكو تغير خطتها

أصبح نجل الرئيس السابق دونالد ترامب مثار الحديث في الأزمة الروسية الأوكرانية وسط إمدادات من بولندا لأوكرانيا وتغيير روسيا قائد قواتها العسكرية من أجل اختيار الأهداف بدقة في أوكرانيا الفترة المقبلة.

ما علاقة ترامب بأزمة روسيا وأوكرانيا ؟

دخل نجل الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، على الخط في الأزمة الروسية الأوكرانية عندما قال في تصريحات إن بلاده تتصرف بشكل غير صحيح لأنها مصممة على مساعدة أوكرانيا عبر المساعدات المالية رغم أن هناك ضررا واقعا على الأمريكيين وسط ارتفاع سقف الدين في البلاد، ساخرا من الحزب الديمقراطي الموجود في الحكم حاليا: «سندفع 120 مليار دولار لأوكرانيا ونحن غير قادرين على تشغيل نظام الطيران في البلاد، عمل رائع أيها الديمقراطيون»

تغيير القائد الروسي في أوكرانيا

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، تعيين رئيس أركان الجيش الجنرال فاليري جيراسيموف قيادة القوات التي تتواجد في أوكرانيا خلفا للجنرال، سيرجي سوروفيكين الذي تم تكليف بالمهمة قبل 4 أشهر فقط، ويتولى القائد الجديد منصب نائب وزير الدفاع أيضا.

تحركات الجيش الأوكراني للتزود بالأسلحة

بدوره ذكر الجيش الأوكراني، أن اللواء جوي 46 الأوكراني أن الجيش حقق انتصارا في بلدة سوليدار التي قصفتها روسيا مؤخرا وهي بلدة واقعة شرق أوكرانيا وهي هدف مستمر للقوات الروسية، فيما أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا أن بلاده مستعدة لتزويد أوكرانيا بـ 14 دبابة ثقيلة متطورة من نوع ليوبارد 2 وهي دبابة ثقيلة ألمانية الصنع تشترط ألمانيا عند بيعها الحصول على موافقة سابقة منها.