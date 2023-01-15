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تشغيل وحدات طب الأسرة في صان الحجر بالشرقية بعد تطويرها ضمن «حياة كريمة»

كتب:

نظيمه البحرواي
12:26 م | الأحد 15 يناير 2023
وحدات طب الأسرة في صان الحجر

وحدات طب الأسرة في صان الحجر

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تشغيل 9 وحدات طب أسرة بالإدارة الصحية بمدينة صان الحجر، بكامل طاقتها، خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع كفاءتها وتطويرها ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، حيث تم فرش وتشغيل وحدات تانيس، وعبد العزيز إمام، والاتحاد، وكيل النيابة، والقصبي شرق، و5 خفرع، و10 صنعاء، والبكارشة، والرجايلة، والبرادعية.

تطوير 12 منشأة طبية

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى شمول 20 منشأة طبية تابعة للإدارة الصحية بصان الحجر ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري، إذ تخضع 12 منشأة منها لأعمال رفع الكفاءة، و8 منشآت للإنشاء الجديد.

يذكر أن وكيل الوزارة أشرف على استلام أربع منشآت صحية ضمن «حياة كريمة» بمركز ومدينة صان الحجر، خلال الأسبوع الماضي، في حضور لجنة مشكلة من الدكتور أحمد اسماعيل منسق المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وفريق فني من المديرية، واستكملت اللجنة استلام باقي الوحدات تباعا على مدار الأيام الماضية.

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بقلم نظيمه البحرواي