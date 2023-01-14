«الصحة»: من المتوقع إطلاق مبادرة الرئيس للكشف عن الأورام خلال أيام

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّه قبل أن يقدم الإنسان على الزواج يجب أن يخضع وشريكة حياته المستقبلية للفحوص الطبية للاطمئنان على الأطفال المستقبليين.

الكشف على الأورام

وأشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق على مبادرة الكشف عن الأورام التي من المتوقع إطلاقها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف عبدالغفار، خلال حواره ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» على قناة CBC، من تقديم الإعلاميتين منى عبدالغني وإيمان عز الدين، أنّ هذه الكشوفات تشمل فحصا جينيا وفحصا للدم من أجل حماية الأطفال من الأمراض الوراثية، إذ أن التوافق في الـRH مطلوب لأن عدم حدوثه بين دم الأم والطفل يسبب مشكلات وخيمة.

مبادرة للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة للكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة لدى طلاب المدارس حتى المرحلة الثانوية، وللمرأة فإن هناك مبادرة الكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى مبادرة الكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وفي مرحلة الكهولة، فإن هناك مبادرة الكشف على كبار السن، كما أن هناك مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وإجراء 9 تدخلات جراحية معقدة ومكلفة ومتخصصة مثل جراحات الأورام والمخ والأعصاب وزرع الكبد والكلى والقوقعة وعمليات الرمد وتغيير المفاصل.