وزير الصحة يبحث تطوير منظومة إنتاج الأدوية واللقاحات

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، وممثلي عدد من الشركات العالمية؛ لبحث سبل التعاون في تطوير منظومة إنتاج اللقاحات والأمصال والأدوية.

ورحب الوزير بالحضور، وتوجه بالشكر لمنظمة الصحة العالمية على مجهوداتها الدائمة في دعم جهود الدولة المصرية في إنتاج الأمصال والأدوية، واختيار مصر ضمن أول ست دول أفريقية في نقل تكنولوجيا MRNA لإنتاج اللقاحات والأمصال، بما يضمن الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتصدير لدول القارة الأفريقية.

علاج الأمراض المزمنة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مناقشة العمل على نقل الخبرات وتكنولوجيا التصنيع المتقدمة المثيلة لتكنولوجيا الـMRNA في إنتاج الأدوية ومثائل الأدوية، خاصةً الخاصة بعلاج الأمراض المزمنة، إلى جانب اللقاحات والأمصال.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم التشاور حول التوسع في نقل الخبرات في تكنولوجيا التصنيع من خلال تدريب الكوادر البشرية على تقنية "mRNA"، وذلك بالتعاون مع خبراء من منظمة الصحة العالمية، بما يضمن دعم وبناء القدرات والإمكانيات وتعزيز الأمن الصحي للمواطنين.

إنتاج الأمصال

ولفت «عبدالغفار» إلى الاتفاق على تنظيم عدد من الاجتماعات المشتركة خلال الفترة المقبلة لتنسيق آليات العمل، فضلاً عن تنظيم زيارة من خبراء منظمة الصحة العالمية لمصانع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، لمراجعة خطوط إنتاج الأمصال والمستحضرات الدوائية، وتقييم مراحل وإجراءات الإنتاج، للعمل على تطوير التقنيات المستخدمة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، الشكر لوزير الصحة والسكان على مجهوداته الدائمة للارتقاء بكافة جوانب المنظومة الصحية، مؤكدة تقديم كافة سبل الدعم لجهود الدولة المصرية في الارتقاء بجودة المستحضرات الدوائية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة سوزان الزناتي، مدير عام إدارة العلاقات الصحية الخارجية، والدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، والدكتورة إنجي الحصري مدير الإدارة المركزية بهيئة الدواء.