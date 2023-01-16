الجنايات تستكمل محاكمة 43 متهما في قضية «خلية العجوزة» اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، اليوم الاثنين، جلسة محاكمة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، والذين يواجهون فيها تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القوانين والدستور.

تأجيل لسماع الشهود

وكانت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية بدر، وأمانة سر أحمد مصطفى، قد أجلت الجلسة الماضية إلى اليوم الاثنين 16 يناير، لسماع لشهود.

الانضمام إلى جماعة إرهابية

وبعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين الذين وصل عددهم إلى 43 متهمًا، تم إحالتهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة، بعد أن وجهت لهم العديد من التهم كان من بينها الانضمام لجماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام الدستور والقوانين.

وحسب ما جاء في أوراق القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، أثناء نظر جلسة محاكمة المتهمين طلبت النيابة العامة من هيئة المحكمة توقيع أقصي عقوبة عليهم وفقًا للمواد الواردة في أمر الإحالة.