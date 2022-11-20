تأجيل محاكمة 43 متهما في «خلية العجوزة» لـ23 نوفمبر

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم، تأجيل جلسة محاكمة 43 متهمًا بالانضمام إلى جماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة» إلى 23 نوفمبر الحالي.

هيئة المحكمة

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية طرة، وأمانة سر أحمد مصطفى.

تولي قيادة جماعة إرهابية

وأمرت نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، في وقت سابق، بإحالة 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية العجوزة، إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات معهم، ونسبت النيابة لهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون والدستور.

وأمام هيئة المحكمة وفي أوراق القضية، طلبت النيابة العامة، معاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.