«الجنايات» تستكمل محاكمة 43 متهما في «خلية العجوزة الإرهابية» بعد قليل

تستكمل محكمة الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بعد قليل، جلسة محاكمة 43 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، والتي يواجه فيها المتهمين تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، أُسست على خلاف القوانين والدستور.

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبوالعلا، وغريب عزت، ومحمود زيدان، ومحمد نبيل، وبحضور حمدي الشناوي، الأمين العام لمأمورية بدر، وأمانة سر أحمد مصطفى، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم، لاستكمال استجواب المتهمين.

الانضمام لجماعة إرهابية

وفي وقت سابق، أحالت نيابة أمن الدولة العليا، بعد انتهاء التحقيقات مع 43 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العجوزة»، إلى محكمة الجنايات المختصة، برئاسة المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول، ووجّهت النيابة لهم تهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف القوانين والدستور.

وطلبت النيابة العامة، من هيئة المحكمة حسب ما جاء في أوراق القضية، بمعاقبة المتهمين وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة.