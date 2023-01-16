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«الأمثال المصرية».. فيديو جديد من «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج

كتب:

منة عبده
02:59 ص | الإثنين 16 يناير 2023
السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

السفيرة سها جندي.. وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج

مقطع فيديو قصير، نشرته وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدا، لتشجيع أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج، وذلك في إطار تحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي».

الأمثال هي خبرة الناس من مواقف حصلت على مر العصور

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الأمثال هي خبرة الناس من مواقف حصلت على مر العصور، ولما موقف بيتكرر تاني، بنفتكر و نقول على رأي المثل، اتكلم عربي  وعيشها مصري».

لخدمة الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج

ويذكر أن مبادرة «اتكلم عربي» تمثل واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، حيث تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة من 12 إلى 18 سنة، من أبناء المصريين بالخارج.

ويأتي هذا الفيديو في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة. 

 

 

 

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منة عبده
بقلم منة عبده

عملت بقسم التحقيقات منذ 2016 حتى 2020 .. وحاصلة على ليسانس اداب اعلام بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف.. واعمل حاليا مسئولة عن تغطية ملف الهجرة والإسكان.