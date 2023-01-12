«حروف اللغة العربية».. فيديو جديد من «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

في إطار تحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، نشرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مقطع فيديو جديدا، لتشجيع أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية بين أبناء المصريين بالخارج.

تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج

وتضمن منشور الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أسرار العرافة عن اللغة العربية لسة مكملة وهنقولكم عن أولادها الـ28 حرفا، لو عايزين تعرفوا أكتر تابعونا على صفحة وتطبيق اتكلم عربي، اتكلم عربي #اتكلم عربي وعيشها مصري».

تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات

ويأتى هذا الفيديو في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر مقاطع فيديو ومنشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين المقيمين والعاملين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

كما تعد مبادرة «اتكلم عربي» واحدة من أهم المبادرات التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة المصريين، إذ تستهدف تعريف أبناء الجيلين الثاني والثالث، من أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والمرحلة الثانية من 6 إلى 12 سنة، والمرحلة الثالثة من 12 إلى 18 سنة، من أبناء المصريين بالخارج.