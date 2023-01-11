«هتقضوا الإجازة فين لما تنزلوا مصر؟».. «الهجرة» تستطلع رأي المصريين بالخارج

نشرت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استطلاع رأي لأبناء المصريين بالخارج، خاصة الجيلين الثاني والثالث، عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» التي أطلقتها الوزارة منذ بدايتها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن الحفاظ على الهوية واللغة العربية لأبناء المصريين العاملين والمقيمين بالدول المضيفة المختلفة.

ترشيح القائمين على الصفحة لأشهر 3 أماكن لزيارتها

تتضمن منشور وزارة الهجرة على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، استطلاع رأي لأبناء المصريين بالخارج لاختيار محافظة من 6 محافظات في مصر، لقضاء الإجازة المقبلة لهم بداخلها، من خلال ترشيح القائمين على الصفحة أشهر 3 أماكن لزيارتها داخل كل محافظة منهم.

وأضاف المنشور عبر موقع «فيس بوك»: «المحافظة اللي هتختاروها هنرشح فيها 3 أماكن خروجات، و3 أماكن للأكل (فطار وغذاء وعشاء) عشان نعرف مع بعض قد إيه بلدنا حلوة، ساعدونا نكتشف ونعرف مع بعض قد إيه هي حلوة واقترحوا معانا، بلدنا حلوة #اتكلم عربي وعيشها مصري»، واختار المصريون بالخارج محافظات الإسكندرية، بورسعيد، دمياط، الإسماعيلية، القاهرة، أسوان.

تستهدف ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم

يُذكر أنَّ مبادرة اتكلم عربي هي من أولى المبادرات التي أطلقتها وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، وتحرص الوزارة من خلال المبادرة على نشر الفيديوهات والمنشورات المختلفة، لتشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج على التحدث باللغة العربية، ومعرفة المشروعات والأماكن الشهيرة داخل وطنهم الأم مصر.