وزيرة الهجرة: حريصون على حقوق أبنائنا بالخارج.. ونستمع لمقترحاتهم 

عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاء افتراضيا مع الجالية المصرية في الأردن، ضمن مبادرة «ساعة مع الوزيرة»، معربة عن تهنئتها لجميع المصريين بالخارج بمناسبة العام الجديد والأعياد.

جاء اللقاء بمشاركة السفير محمد سمير، سفير مصر في الأردن، والسفير أحمد إسماعيل، قنصل مصر العام في العقبة، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، وممثلي عدد من ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية.

دعم جهود الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن

وثمنت السفيرة سها جندي دور وزارة الخارجية والقتصليات المصرية بالخارج والسفارات في دعم جهود الوزارة لربط المصريين بالخارج بالوطن، في إطار تحقيق خطط التنمية المستدامة في الجمهورية الجديدة.

وقالت وزيرة الهجرة، إننا حريصون على المصريين بالخارج، كافة، مشيرة إلى أنهم شركاء البناء والتنمية، وجهودهم مشرفة في عدد من المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، مشيدة بحرص المصريين بالخارج على المساهمة في تطوير عدد كبير من المناطق الريفية في المناطق الأولى بالرعاية.

وتابعت «جندي»: «حريصون على أن يحصل أبناؤنا بالخارج على حقوقهم ومختلف المزايا الممنوحة لأبنائنا في الداخل، بجانب الحرص على الاستماع لمقترحاتهم ومناقشة سبل تنفيذها»، مشيرة إلى أنها حريصة منذ النسخة الثالثة من مؤتمر «الجاليات والكيانات المصرية بالخارج» على تنفيذ كافة التوصيات التي اقترحها أبناؤنا في الخارج في المؤتمر، بحضور ممثلي عدد من وزارات ومؤسسات الدولة، ومن بينها خدمات التأمينات والمعاشات للمصريين بالخارج، وسبل الاستفادة من تعديلات القانون، والتي تتيح فرصا متميزة للمصريين بالخارج، وكذلك وثيقة التأمين على المصريين بالخارج، والتي تبلغ قيمة الاشتراك فيها نحو 100 جنيها فقط، وتكفل التدخل الفوري لمساندة المصري بالخارج في الأوقات الحرجة، حال الإصابات أو نقل الجثامين، ويمكن الاشتراك فيها من هنا: https://epti-egy.org/ep/

التنسيق لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصري بالخارج

وأكدت وزيرة الهجرة، الحرص على توظيف كافة مقترحات المصريين بالخارج وتيسير كافة السبل لتعظيم استثمارات المصريين بالخارج في الوطن، بجانب تعريف المصريين بالخارج بمختلف الفرص السانحة للاستثمار في مصر، مع ما تم تنفيذه من تعديلات على قانون الاستثمار ليصبح أكثر مرونة لخدمة الاستثمارات.

وحول فتح فروع للبنوك الوطنية بالخارج حول العالم، أوضحت وزيرة الهجرة أنها التقت محمد الإتربي، رئيس اتحاد البنوك ورئيس بنك مصر، والذي أوضح أن هناك ضوابط في عدد من الدول تعيق فتح فروع لبنوك أجنبية، وهو ما يحول دون إتاحة هذه الخدمة للمصريين بالخارج، مشيرة إلى أن هناك فروع في الإمارات، والسعودية، وغيرهم، على سبيل المثال.

وأشارت وزيرة الهجرة، إلى التنسيق لتذليل كافة العقبات التي تواجه المصري بالخارج عند افتتاح حساب بنكي بالخارج، وإتاحة نحو 150 خدمة للمواطنين بالخارج، وجار العمل على إتاحة التوقيع الإلكتروني، والذي سيتيح فتح حسابات للمواطنين بالخارج، كما تناولت التطبيق الذي تعمل عليه وزارتا الهجرة والاتصالات لطرح كافة المحفزات التي تم إصدارها والتي سيتم الإعلان عنها أيضا؛ للتيسير على المصريين بالخارج في معرفة كافة المزايا والفرص.

كما أكدت السفيرة سها جندي المتابعة المستمرة لاقتراحات واستفسارات المصريين بالخارج، والحرص على تقديم كافة الحلول الممكنة، بالتنسيق مع وزارات ومؤسسات الدولة، وإتاحة كافة التيسيرات، بجانب فتح أبوابنا للتواصل مع المصريين بالخارج بكل السبل الممكنة.

وردا على ما طرحه بعض أبناء الجالية، نوهت وزيرة الهجرة إلى أهمية تنسيق الدارسين بالخارج مع إدارة البعثات، فيما يتعلق بخدمات التجنيد، للدفعات المختلفة، واستكمال الإجراءات المطلوبة عبر موقع إدارة البعثات، عبر الرابط التالي: https://sus.cdm.edu.eg/.