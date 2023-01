نجوم هوليوود على السجادة الحمراء لـ جولدن جلوب 2023 (صور)

تواصل نجمات ونجوم هوليوود توافدهم على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز جولدن جلوب 2023، في نسخته الـ 80، المقامة الليلة في فندق هيلتون بيفرلي في لوس أنجلوس، للاحتفاء بالأعمال السينمائية والتلفزيونية التي عرضت على مدار عام 2022، وذلك في 27 فئة للجوائز سيتم الإعلان عنها في خلال الأمسية.

ومن أبرز الحضور على السجادة الحمراء حتى الآن تيم برتون مخرج مسلسل Wednesday، المرشح لجائزة أفضل مسلسل تلفزيوني كوميدي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة لبطلته الشابة جينا أورتيجا، كما تواجدت عارضة الأزياء الشهيرة هايدي كلوم وزوجها توم كوليتز، بالإضافة إلى شيريل لي رالف المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل تلفزيوني عن دورها في مسلسل Abbott Elementary .

كما حضرت الممثلة الأمريكية بيلي باس، المشاركة في بطولة فيلم Avatar: The Way of Water، المرشح لجائزتي أفضل فيلم دراما وأفضل إخراج لـ جيمس كاميرون، بالإضافة إلى الممثل جلين باول المشارك في بطولة Top Gun: Maverick، والمرشح أيضا لجائزتي أفضل فيلم دراما، وأفضل أغنية أصلية عن Hold My Hand غناء ليدي جاجا، والممثلة من أصول صينية لي جون لي، والملحنة والعازفة كلو فلاور التي من المقرر أن تقدم فقرة فنية خلال الحفل.

وتتسع قائمة الحضور لتمشل أيضا: بريت لووير، الممثلة والمنتجة لافيرن كوكس، زوري هال، ومقدمة البرامج ريتشل ليندسي، لاعب كرة القدم الأمريكية أل رينولدز، بالإضافة إلى الممثل ريس فيلدمان.