الحزن يسيطر على هوليوود برحيل كريستي آلي.. رحلت بعد معركة مع السرطان

سيطرت حالة من الحزن على هوليوود، برحيل الممثلة الأمريكية كريستي آلي، مساء أمس، عن عمر يناهز الـ 71 عاما بعد رحلة قصيرة في الصراع مع مرض السرطان، واشتهرت الممثلة الحاصلة على جائزتي «إيمي» بدور «ريبيكا هاو» في المسلسل الكوميدي «Cheers».

نشر الممثل الأمريكي جون ترافولتا صورة لـ «آلي»، التي شاركته بطولة فيلم «Look Who’s Talking» عام 1989، عبر حسابه على «إنستجرام»، معلقا: «كانت كريستي واحدة من أكثر العلاقات الخاصة التي مررت بها على الإطلاق، أحبك يا كيرستي. أعلم أننا سنرى بعضنا البعض مرة أخرى»، بينما قالت الممثلة جيمي لي كورتيس في نعيها، «لقد كانت مضحكة للغاية وأم محبة لأبنائها في حياتها الشخصية، اتفقنا على عدم الاتفاق حول بعض الأشياء ولكن كان لدينا احترام متبادل واتصال».

مخرج «Cheers» عن كرستي آلي: كانت مضحكة ورائعة

وعبر المخرج والمنتج الشهير جيمس بوروز، عن حزنه لرحيل كريستي آلي، التي عملت معه في مسلسل «Cheers» لمدة 11 عاما في الفترة من 1982 إلى 1993، قائلا: «كانت مضحكة ورائعة، وكانت بطبيعتها بطريقة جعلتها محببة لمجتمع الكوميديا، واركت انطباعًا قويًا على زملائها منذ ظهرت في اليوم الأول من التصوير»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

عائلة كريستي آلي تكشف تفاصيل وفاتها

وأُعلن خبر وفاة الممثلة الأمريكية، في بيان صادر عن عائلتها نشر عبر حسابتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، قائلا: «إلى جميع أصدقائنا في جميع أنحاء العالم.. يحزننا أن نعلمكم أن والدتنا المذهلة والشرسة والمحبة قد توفيت بعد معركة مع السرطان، الذي تم اكتشاف إصابتها به مؤخرا»، وأضاف: «كانت محاطة بأقرب أفراد عائلتها وقاتلت بقوة كبيرة، وكما كانت مبدعة على الشاشة فقد كانت أمًا وجدة أكثر روعة».

وتابع البيان: «نحن ممتنون للفريق المذهل من الأطباء والممرضات في مركز موفيت للسرطان على رعايتهم، حماسة والدتنا وشغفها بالحياة وأطفالها وأحفادها وحيواناتها العديدة، ناهيك عن فرحتها الأبدية في الإبداع ، كانت لا مثيل لها وتترك لنا مصدر إلهام لعيش الحياة على أكمل وجه، نشكركم على حبكم وصلواتكم ونطلب منكم احترام خصوصيتنا في هذا الوقت الصعب».