بدء تسليم وحدات الحي السكني «R3» بالعاصمة الإدارية الجديدة.. اليوم

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، سيبدأ اليوم الأحد، وحتى يوم الاثنين الموافق 31 يوليو المقبل، في تسليم الوحدات السكنية بالمجاورتين (D1 & D8) بالحي «R3» بمشروع Capital Residence بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني رئيس جهاز العاصمة الإدارة الجديدة، أنه سيجري تسليم وحدات العمارات من 1 إلى 8، بالمجاورة «D1»، من اليوم الأحد، حتى الثلاثاء 24-1، ووحدات العمارات من 49 إلى 52، من يوم الأحد 29-1، إلى يوم الخميس 2-2، ووحدات العمارات من 53 إلى 58، من يوم الأحد 5-2، إلى يوم الخميس 9-2، ووحدات العمارات من 59 إلى 64، من يوم الأحد 12-2، إلى الخميس 16-2، ووحدات العمارات من 65 إلى 70، من يوم الأحد 19-2، إلى يوم الخميس 23-2، ووحدات العمارات من 71 إلى 76، من يوم الأحد 26-2، إلى يوم الخميس 2-3، ووحدات العمارات من 77 إلى 81، من يوم الأحد 5-3، إلى يوم الخميس 9-3، ووحدات العمارات من 82 إلى 87، من يوم الأحد 12-3، إلى يوم الخميس 16-3،.

وتابع رئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة، بأنه سيجري تسليم وحدات العمارات بالمجاورة «D8»، من 48 إلى 51، من يوم الأحد 19-3، إلى يوم الخميس 23-3، ووحدات العمارات من 52 إلى 55، من يوم الأحد 26-3، إلى يوم الخميس 30-3، ووحدات العمارات من 56 إلى 59، من يوم الأحد 2-4، إلى يوم الخميس 6-4، ووحدات العمارات من 60 إلى 63، من يوم الأحد 9-4، إلى يوم الخميس 13-4، ووحدات العمارات من 64 إلى 67، من يوم الأحد 16-4، إلى يوم الأربعاء 19-4، ووحدات العمارات من 68 إلى 71، من يوم الأحد 7-5، إلى يوم الخميس 11-5، ووحدات العمارات من 72 إلى 75، من يوم الأحد 14-5، إلى يوم الخميس 18-5، ووحدات العمارات من 76 إلى 79، من يوم الأحد 21-5، إلى يوم الخميس 25-5، ووحدات العمارات من 80 إلى 83، من يوم الأحد 28-5، إلى يوم الخميس 1-6، ووحدات العمارات من 84 إلى 87، من يوم الأحد 4-6، إلى يوم الخميس 7-6، ووحدات العمارات من 88 إلى 91، من يوم الأحد 10-6، إلى يوم الخميس 13-6، ووحدات العمارات من 92 إلى 98، من يوم الأحد 16-6، إلى يوم الخميس 22-6، والأيام من الأحد 9-7، إلى الإثنين 31-7، للذين تخلفوا عن الاستلام.