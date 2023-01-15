نتيجة مسابقة الطلاب المثاليين في جامعة كفر الشيخ.. أسماء الفائزين

أعلنت جامعة كفر الشيخ، نتيجة مسابقة الطالب المثالي والطالبة المثاليين، للعام الدراسي الحالى 2022 - 2023، التي نظمتها إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وتنفيذ الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور هناء طنطاوي، مدير إدارة النشاط الاجتماعي.

أسماء الطلاب الفائزين في المسابقة

وأسفرت المسابقة، عن فوز الطالب محمود توفيق الصردي، بالفرقة الخامسة بكلية طب الفم والأسنان، بالطالب المثالي علي مستوي الجامعة، ودعاء محمد إبراهيم، بالفرقة الرابعة بكلية التمريض، بالطالبة المثالية علي مستوي الجامعة.

وجاء في المركز الثاني الطالب محمد أحمد منصور، بالفرقة الثانية في كلية التمريض، والطالبة هاجر أشرف عبد الله، بالفرقة الرابعة، بكلية الذكاء الاصطناعي، ورئيس اتحاد طلاب جامعة كفر الشيخ لهذا العام.

وجاء في المركز الثالث الطالب محمد خالد حسان عبد العال، بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري، والطالبة رنيم عبد الله عبد القادر، بالفرقة الثالثة بكلية التربية النوعية.

المسابقة تهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات

وصرح الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن المسابقة تهدف إلى تبادل الخبرات والمهارات بين الطلاب، وإزكاء روح المنافسة بينهم، وكذلك الوصول إلى الطلاب الذين يمارسون دورًا إيجابيًا في المجتمع.

وأضاف «دسوقي»، أن إدارة الجامعة لا تألوا جهدًا في دعم الأنشطة والمسابقات الطلابية كافة، وتوفير الإمكانيات لدعم ورعاية الطلاب المتميزين، مهنئًا الطلاب الفائزين باعتبارهم مثال أعلى وقدوة لجميع الطلاب لبذل المزيد من الجهد والتفوق.

وأوضح الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أنه جرى التنافس وتقييم النتائج على أساس عدة محاور منها: التفوق الدراسي، والمقابلة الشخصية التي تتضمن المظهر، والثقة بالنفس، وسرعة البديهة، والقدرة على الاقناع، إلى جانب الاختبار التحريري عن المعلومات العامة واللغة.

التقييم شمل كيفية العرض التقديمي للمهارات الشخصية

وأضاف «عبد العال»، أن التقييم شمل أيضاً كيفية العرض التقديمى للمهارات الشخصية، وأن يكون الطالب من المشاركين المتميزين في الأنشطة الطلابية، والمشاركة بالأنشطة المجتمعية، وعرض إحدى القضايا المجتمعية والحلول من وجهة نظره أو طرح مبادرة طلابية لعلاج مشكلة في مجتمعه المحيط المحلي.

وأكد الدكتور رشدي العدوي، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، أن هذه المسابقة كانت ختاماً لما سبقها من مسابقات أُجريت على مستوى جميع كليات جامعة كفر الشيخ ومعاهدها لتأهيل الفائزين للتصفيات النهائية للحصول على لقب الطالب والطالبة المثالية، حيث تم اختبار الطلاب في المجالات العلمية والثقافية وفي الأنشطة الطلابية المختلفة، كما كان لتقديرات الطلاب الأكاديمية دور مهم في تقييمات اللجنة ونتائجها.