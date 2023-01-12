أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان ومحلات الجزارة

أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين والتجارة الداخلية ومنافذ أهلا رمضان والأسواق المختلفة، مناسبة لجميع الفئات، حيث تطرح وزارة التموين، يوميا، أطنان من جميع أنواع اللحوم ومشتقاتها في منافذها وبأسعار مخفضة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، في التقرير التالي، أسعار اللحوم اليوم في منافذ وزارة التموين ومحلات الجزارة ومعارض أهلا رمضان، في إطار الخدمات التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، حيث جاءت كما يلي:

أسعار اللحوم اليوم

وجاءت أسعار اللحوم في محلات الجزارة كما يلي:

تراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 180 و250 جنيها.

تراوح سعر كباب الحلة اليوم بين 160 لـ190 جنيها.

تراوح سعر كيلو الكبدة الكندوز بين 155 و180 جنيها.

تراوح سعر البفتيك بين 190 حتى 200 جنيه للكيلو.

تراوح سعر الكبدة الضأن بين 160 حتى 190 جنيها.

تراوح سعر الكيلو من اللحوم الجملي بين 140 حتى 170 جنيها.

تراوح سعر اللحم المفروم بين 150 و170 جنيهًا للكيلو.

تراوح سعر اللحم البتلو بين 180 و190 جنيهًا.

سجل سعر السجق البلدي نحو 180 جنيها.

سجل سعر الكيلو من الموزة البلدي بقري نحو 190 وصولا إلى 200 جنيها.

أسعار اللحوم اليوم في معارض أهلا رمضان

وجاءت أسعار اللحوم في معارض أهلا رمضان كما يلي.

- سجل سعر كيلو اللحمة البلدي اليوم نحو 140 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم المفروم برازيلي اليوم نحو 115 جنيها.

- سجل سعر كيلو اللحم المجمد قطع برازيلي نحو 135 جنيها.

- فيما جاء سعر كيلو اللحم الطازج بـ135 جنيها.

- كما سجل كيلو الكبدة البرازيلي اليوم نحو 104 جنيهات.