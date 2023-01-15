لماذا أعلن الرئيس الأمريكي ولاية كاليفورنيا منطقة كارثة كبرى؟

تستعد كاليفورنيا للرياح والثلوج التي ستتعرض لها الساعات المقبلة، وسط احتمال حدوث فيضانات، وانقطاع الكهرباء وتهديد حركة التنقل في الولاية الأكبر اقتصاديا في الولايات المتحدة الأمريكية.

إعلان بايدن حالة الكوارث

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أنّ منطقة كاليفورنيا منطقة كوارث كبرى وذكر أكثر من 68 ألف من عملاء الكهرباء قد تعرضوا لقطع الخدمات عنهم، ما جعل الرئيس يطالب بسرعة تقديم المساعدات من قبل الإدارة الفيدرالية في البلاد، بحسب وكالة أسوشيتدبرس.

تعليق حاكم كاليفورانيا

في الوقت الذي ذكر حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم، أن الولاية تشهد الموجة الثامنة من تسع موجات تسمى بالأنهار الجوية، وهى عواصف تتسبب نزول أمطار كثيفة ثم فيضانات وتوفي على الأقل 19 شخص بسببها مؤخرا من بينهم طفل عمره 5 سنوات.

عزل السكان

وحذّرت السلطات في البلاد، أنّ مدية ساليناس قد تغمرها المياه الفترة المقبلة وسط تهديد لسكان يصل عددهم إلى 160 ألف نسمة، وأشارت السلطات إلى أن السكان سيتم عزلهم نحو 3 أيام على الأقل.