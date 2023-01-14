ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الفلبين إلى 20 شخصا

ارتفعت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيضانات التي شهدتها الفلبين إلى 20 شخصًا، وأصيب 8 آخرين، وأشار مجلس الدولة للحد من مخاطر الكوارث، إلى إدراج شخص آخر في عداد المفقودين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وفي وقت سابق، تضرر 1135 منزلا منها 270 منزلا دمرت بالكامل بسبب الفيضانات التي شهدتها الفلبين، كما انقطع التيار الكهربائي في 42 مدينة، وانقطاع إمدادات المياه في 11 مدينة.

كما اسفرت الفيضاات التي تشهدها الفلبين،وتضررت خطوط الاتصالات في 13 مدينة أخرى.

من جانبها، أعادت السلطات في الفلبين، التيار الكهربائي في 28 مدينة وإمدادات المياه في 4 مدن والاتصالات في 4 مدن أخرى.