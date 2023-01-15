استشاري علم نفس تحذر الأمهات من التمييز بين الفتيات بشأن الجمال: «بيخلق مشاحنات»

قالت الدكتورة شيماء هلال استشاري علم النفس التربوي، إنّ هناك فارقا كبيرا بين الخلافات والمشاحنات، فالخلافات في الرأي واردة، لكن المشاحنات تدل على طاقة سلبية تجاه الآخرين، مشيرةً إلى أن هناك عدة أسباب للمشاحنات بين الأطفال الأشقاء، أهمها الغيرة والسبب فيها تمييز في المعاملة أو الخطأ في الاعتقاد بوجود التمييز.

يجب أن ننظر للمواقف بعين الطفل

وأضافت استشاري علم النفس التربوي، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «يجب أن ننطلق من شعور الأطفال حتى لو لم يكن واقعيا، يجب أن ننظر للمواقف بعين الطفل، ونقف على الأسباب التي تجعلهم يشعرون بالغيرة».

المقارنات تسبب المشاحنات

وأكدت أن المقارنات تسبب المشاحنات، وبالتالي يجب على أولياء الأمور مراعاة الفروق الفردية، فهناك طفل قد يتسم بالذكاء، وآخر قد تكون ليه معدلات ذكاء أقل، محذرة أيضا من المقارنة بين الفتيات وبخاصة فيما يتعلق بالجمال، مؤكدة أن الأم بالأخص يجب أن تلعب دورا كبيرا في تحسين العلاقة بين الأبناء، وفي بعض الأحيان تلعب دورا سلبيا، عندما تهتم بجودة العلاقة بيها وكل طرف بمفرده، وليس بجودة العلاقة بين الأطفال.

بعض الأمهات لديهن اهتمام باللقطة الأخيرة أو المشكلة ولا يركزن على المنشأ

وأشارت استشاري علم النفس التربوي، إلى أنّ منشأ المشكلة إذا كان من خارج البيت يجب أن نتتبعها من أجل حل المشكلة، وبخاصة أن بعض الأمهات لديهن اهتمام باللقطة الأخيرة أو المشكلة ولا يركزن على المنشأ، وهذا خطأ فادح، فإذا ضرب طفل شقيقه فإن الأم تعاقب الطفل ولا تسأل عن سبب المشكلة، فقد يكون شقيق الطفل هو من بدأ بالاستفزاز.