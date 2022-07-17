امتحان علم النفس والاجتماع اليوم.. سهل وأسئلة مباشرة

أعرب طلاب الثانوية العامة الشعبة الأدبية عن سعادتهم بسهولة امتحان علم النفس والاجتماع، والذي أداه الطلاب، اليوم، في اللجان ورقيا بنظام البابل، وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة؛ لحماية الطلاب والمعلمين والمشاركين في أعمال الامتحانات من فيروس كورونا المستجد.

امتحان علم النفس والاجتماع اليوم.. سهل ومباشر

وأكد طلاب الثانوية العامة، سهولة امتحان علم النفس والاجتماع، مؤكدين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط، وأن الأسئلة مباشرة، وأن هناك بعض الأسئلة البسيطة التي جاءت لتميز الطلاب المتفوقين.

وقالت أمنية محمد الطالبة بالصف الثالث الثانوي، إنّ الامتحان جاء سهلاً وفى مستوى الطالب المتوسط، وخاصة علم الاجتماع، لافتا إلى أن هناك بعض الأسئلة في الجزء الخاص بعلم النفس كان يحتاج إلى تفكير لحل الإجابة.

مجلدات المفاهيم ساعدت في حال الامتحان

واتفقت معها الطالبة سارة حسين، مؤكدة أنّ الامتحان في مجملة سهلاً، وأنّ هناك جزئيات بسيطة للمتفوقين، وأن الوقت كافٍ لحل جميع أسئلة الامتحان، وأنها استفادت من مجلدات المفاهيم لعلم النفس، وساعدتها في حل الامتحان.

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تم ضبط 4 حالات غش في مادة علم النفس والاجتماع بمحافظات «الشرقية، وأسيوط، والمنيا، والقليوبية»، مؤكدة التحفظ على الأجهزة المستخدمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الطلاب المضبوطين.

وأضافت وزارة التعليم، سيؤدي طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضة امتحان مادة الرياضيات البحتة «جبر وهندسة فراغية»، بينما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادتي «الفلسفة، والمنطق».

كما يؤدى طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة العلوم الامتحان في مادة "مقاييس المفاهيم (الأحياء)، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة مدارس (المتفوقين STEM) شعبة الرياضيات الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات البحتة).