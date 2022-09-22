تفاصيل الدراسة ببرنامج علم النفس الإكلينيكي بآداب بني سويف

أعلن قطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية، بكلية الآداب بجامعة بنى سويف تفاصيل عن برنامج علم النفس الإكلينيكي، إذ يعود برنامج متقدم لعلم النفس الإكلينيكي، بالتعاون مع كلية الطب بالجامعة، لتوفير أخصائي نفسي إكلينيكي مدرب تدريبا جيدًا، على الوفاء بعدة أدوار في المجتمع، والتعامل مع المرضى النفسيين والعصبيين.

كما يتعامل مع المرضى بأمراض مزمنة أو خطيرة كالسرطان مثلاً، وذوي الاحتياجات الخاصة، والمسنين ذوي الأمراض النفسية والعصبية، والأسوياء الذين يعانون من مشكلات زوجية أو أسرية أو مشكلات سوء التوافق النفسي ونقص المهارات، والاكتشاف المبكر لأنواع الإعاقات والاضطرابات النفسية المختلفة منها.

وأوضح أنه يجر العمل على إعداد خريج قادر على القيام بمهام التقييم والعلاج النفسي، ووضع برامج التأهيل والتدخل المبكر وتطبيقها بشكل عملي، داخل مؤسسات الخدمة النفسية المختلفة.

قيمة الساعة المعتمدة 300 جنيه مصري

أوضحت الكلية في تقرير صادر عنها عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن نظام الدراسة بالكلية مبني على نظام الساعات المعتمدة، وأن إجمالي المصروفات الدراسية 10500 جنيه وقيمة الساعة المعتمدة 300 جنيه مصري، وأن الفئات المستهدفة للدراسة في برنامج علم النفس الإكلينكي، هم الطلاب النظاميون بالكلية، وخريجى الكليات الأخرى، لافتة إلى أن شروط القبول بالبرنامج فيما يلي:

- يقبل البرنامج الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة من القسم العلمي و القسم الأدبي، أو ما يعادلها وفقا لشروط القبول التي يحددها المجلس الأعلى للجامعات، ويجب النجاح في اختبار المقابلة الشخصية.

- لا يقبل البرنامج الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة والحالات الخاصة.

- قبول تحويل الطلاب المقيدين في إحدى كليات الجامعات المصرية أو الأجنبية بشرط استيفاء الطالب المتطلبات القبول بالكلية وتحسب للطالب المقررات التي درسها في الكلية المحول منها وفقا للقواعد التي تحددها الكلية.

- يقبل البرنامج الطلاب خريجي الكليات الأخرى بشرط اجتياز المقابلة الشخصية التي تجريها إدارة البرنامج.

شروط القبول أو الالتحاق بالبرنامج للوافدين

- شهادة معادلة للثانوية العامة بمعدل دراسي.

- اجتياز المقابلة الشخصية.

مجالات عمل الخريج

- مستشفيات الصحة النفسية.

- مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة.

- محاكم الأسرة.

- دور الرعاية ودور المسنين.