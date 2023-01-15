«الأرصاد»: منخفض جوي متعمق يؤثر على حالة الطقس وسقوط الأمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن سقوط الأمطار مستمر اليوم على بعض المناطق التي شهدت سقوطا للأمطار، خلال الفترات الماضية، نتيجة تأثر مصر بمنخفض جوي، لكن كميات الأمطار ستختلف تماما عن التي شهدناها الفترات الماضية.

وأضافت أنّ كميات الأمطار، اليوم، ستكون من خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري، لكن خلال فترات الليل وساعات المساء المناطق الغربية ستتأثر بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا، وهذا المنخفض متعمق بشكل كبير في الصحراء الغربية، وسيؤثر بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا على مطروح والسلوم خلال فترات المساء والليل.

منخفض جوي يؤثر على درجات الحرارة

وأكدت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على الفضائية المصرية وشاشة القناة «الأولى»، استمرار انخفاض درجات الحرارة على أغلب محافظات الجمهورية، ودرجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى تتراوح بين 19 درجة مئوية لـ18 درجة مئوية خلال فترات النهار، وسنشعر بالأجواء الشتوية المعتدلة خلال فترات النهار على أغلب المناطق الشمالية، مائلة للدفء على المناطق الجنوبية جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، خصوصا مع وجود الشمس التي تشعرنا بالاستقرار بالأحوال الجوية، ولكن مع دخول فترات الليل وغياب آشعة الشمس درجات الحرارة تنخفض بشكل كبير، وتنخفض درجات الحرارة من ساعات المغرب، وفي ساعات الليل المتأخرة وفي الساعات الأولى من الصباح الباكر يكون الطقس من بارد لشديد البرودة على أغلب مناطق الجمهورية.

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فترات الصباح الباكر تستمر تكون الشبورة المائية على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية وتؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، مشيرة لوجود توقعات لاستمرار سقوط الأمطار لتحرك المنخفض الجوي من الجهة الغربية للجهة الشرقية.

وأوضح أن ذلك يؤثر على سقوط أمطار بالمناطق الساحلية، وتعود الأمطار غدًا الاثنين؛ لتكون من متوسطة لغزيرة ورعدية على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري، كما تمتد الأمطار لمناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، وتكون أمطار من متوسطة لخفيفة على محافظات جنوب الوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس وسيناء وتمتد الأمطار أيضا خلال فترة الصباح غدا الاثنين لبعض مناطق من القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية؛ لارتفاع طفيف بدرجات الحرارة مع نهاية الأسبوع واستقرار بالأحوال الجوية.

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الأمطار من المقرر أن تمتد يوم الاثنين على بعض المناطق من محافظات جنوب الوجه البحري، وتمتد الأمطار من المتوسطة للخفيفة لبعض المناطق من مدن القناة وخليج السويس وقد تصل للقاهرة الكبرى، وبعض المناطق من شمال الصعيد، وبدءا من يوم الثلاثاء المقبل تبدأ تقل الأمطار وتتلاشى تماما خصوصا مع وجود مرتفع جوي يبدأ بالتأثير من يوم الثلاثاء المقبل، وتبدأ تتلاشى فرص الأمطار مع زيادة لآشعة الشمس.

الشبورة المائية تؤثر اليوم وغدا

وأوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc» أن الشبورة المائية تؤثر اليوم وغدا تأثيرا بسيطا على الرؤية الأفقية على أغلب الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية ولكن متوقع يوم الثلاثاء أن تكون الشبورة المائية كثيفة تؤدي لانخفاض ملحوظ بالرؤية الأفقية.

وجود نشاط نسبي للرياح يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة

وأشارت إلى وجود انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال فترات النهار وفترات الليل، خصوصا مع وجود نشاط نسبي للرياح يجعلنا نشعر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، مؤكدة وجود اعتدال كامل بحركة الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط وارتفاع الأمواج لا يتجاوز مترين على البحرين، والبحرين مؤهلين لكافة أعمال الصيد والملاحة البحرية.