«الأرصاد» تكشف عن طقس مدن القناة غدا: شبورة وغيوم

كشف البيان الصادرعن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن طقس مدن القناة غداً الأحد 7 من شهر طوبة، يشهد تكون الشبورة المائية، وانخفاض فى درجات الحرارة، واعتدال حالة البحر، وتكون الشبور المائية على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة.

وذكر بيان الأرصاد الجوية، أن طقس محافظات القناة السويس الإسماعيلية وبور سعيد، غدا، يشهد تكون الشبورة المائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى المحافظات الثلاث، وبعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء والوجه البحري والسواحل الشمالية، وأن يسود طقس غائم جزئيا أغلب الفترات

انخفاض درجات الحرارة فى مدن القناة

أضاف البيان، أن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في محافظات القناة غدا، السويس العظمى 19 والصغرى 10 درجات والإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 10 درجات، بورسعيد درجة الحرارة العظمى 20 أما الصغرى 11 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر خفيفة إلى معتدلة

وأشار البيان، إلى أن حال البحر المتوسط خلال طقس محافظات القناة الأحد 7 طوبة، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر ومترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

وكذلك حال البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.