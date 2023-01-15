«الأرصاد»: أمطار غزيرة ورعدية على بعض المناطق تمتد إلى القاهرة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم الأحد، إذ من المتوقع أن تشهد البلاد سقوط أمطار على مناطق متفرقة بجانب نشاط للرياح.

فرص سقوط الأمطار

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد، أنّ آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار فرص سقوط الأمطار، اليوم، على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حدة الأمطار تزداد ليلًا على السلوم ومطروح ومناطق من الصحراء الغربية، حيث قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا.

طقس الغد

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنّ من المتوقع أن يشهد غدًا الاثنين سقوط أمطار شمال البلاد، ومناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون متفاوتة الشدة.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم على مدن الجمهورية كالآتي:

- القاهرة 19- 11

- العاصمة الإدارية 19 - 11

- أكتوبر 19 - 11

- بنها 19- 10

- دمنهور 19- 10

- وادي النطرون 19 -10

- كفر الشيخ 19 - 11

- المنصورة 19- 10

- الزقازيق 20- 12

- شبين الكوم 19- 11

- طنطا 19- 11

- دمياط 20- 12

- بورسعيد 20- 11

- الإسماعيلية 20- 10

- السويس 19 - 10

- شلاتين 25 - 15

- العريش 19- 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20- 09

- نخل 16- 02

- كاترين 13- 01

- الطور 21- 09

- طابا 18- 11

- شرم الشيخ 22- 13

- الإسكندرية 19 - 13

- العلمين الجديدة 18- 12

- مطروح 18- 11

- السلوم 17- 10

- سيوة 17- 6

- رأس غارب 21-12

- الغردقة 22- 12

- سفاجا 21-13

- مرسى علم 22-13

- شلاتين 24-16

- حلايب 22- 15

- أبو رماد 24- 16

- رأس حدربة 22-15

- الفيوم 19- 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 19 - 7

- أسيوط 18- 6

- سوهاج 19 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 21- 8

- أسوان 21- 10

- الوادي الجديد 20- 6

- أبو سمبل 21 - 10