الأرصاد: أمطار متقطعة مستمرة من الليل وحتى الآن على بعض المناطق.. فيديو

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه منذ الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعات الأولى شهدت بعض المحافظات سقوط أمطار من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد وتحديدا في الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وهي أمطار متقطعة مستمرة حتى الآن.

المحافظات الداخلية شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومختلفة من منطقة لأخرى

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر ودينا شرف، أنّ المحافظات الداخلية مثل جنوب الوجه البحري «المنوفية والغربية والشرقية وبعض المناطق من القاهرة الكبرى»، شهدت سقوط أمطار متفاوتة الشدة ومختلفة من منطقة لأخرى.

القاهرة الكبرى تعرضت لسقوط الأمطار في ساعات الفجر

وأوضحت «غانم»، أن القاهرة الكبرى تعرضت لسقوط الأمطار في ساعات الفجر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، ومتوقع خلال الساعات القادمة استمرار فرص الأمطار على سواحلنا الشمالية للبلاد، أغلب المناطق المطلة على البحر المتوسطة من خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم، قد تمتد الأمطار لبعض المناطق من جنوب الوجه البحري لتكون خفيفة، ومن المتوقع أن تقل فرص الأمطار تماما على القاهرة الكبرى مع تقدم ساعات النهار.