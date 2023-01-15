سياسي بريطاني يوضح لقناة القاهرة الإخبارية أسباب الإضرابات العمالية بالمملكة المتحدة

قال كايد عمر، الخبير الاقتصادي وعضو حزب العمال البريطاني، إنّ الأزمة الاقتصادية التي تجتاح أوروبا وبريطانيا، تسببت في غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة، ما دفع العديد من العاملين في قطاعات مختلفة للإضراب.

وأضاف عمر، في حديثه لقناة القاهرة الإخبارية، اليوم، أنّ الأزمة الاقتصادية وراء إضراب الممرضات وسائقي الإسعاف في بريطانيا ما أثر بشكل سلبي على القطاع الصحي، وتمثل ذلك في إلغاء مواعيد طبية للمرضى وعدم وصول سيارات الإسعاف لهم في الوقت المناسب.

ورأى المحلل الاقتصادي، أنّ تلك الإضرابات تشكل خطرًا على حياة المواطنين البريطانيين، لافتًا إلى أنّ التقارير رصدت المدة التي تصل فيها سيارات الإسعاف إلى المرضى، والتي لا تقل عن 90 دقيقة، ما يتسبب في وفاة بعض الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة أو إنعاش صحي.

وأكد عضو حزب العمال البريطاني، أنّ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أدى إلى عزوف الأطباء عن العمل في إنجلترا كما اعتاد الشعب البريطاني، لافتا إلى أنّ حكومة ريشي سوناك لديها خطة للخروج من هذه الأزمة، حيث تعهّد بخفض الوقت لتقديم الرعاية الصحية للمرضى، ولم يعد أمام الحكومة البريطانية أي خيار سوى رفع أجور موظفي القطاع الخاص.