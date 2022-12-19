مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»: فرنسا تستعد للكريسماس رغم الأزمة الاقتصادية

قال خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من باريس، إنّ العاصمة الفرنسية باريس تشهد تكدسا للسائحين استعدادًا للاحتفال بأعياد الميلاد، بعد جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية.

العاصمة الفرنسية تستقطب العدد الأكبر من السائحين

وأضاف «شقير»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح جديد» عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ العاصمة الفرنسية باريس تستقطب العدد الأكبر من السائحين، إذ إّن تلك المرحلة لها أهمية وأثر إيجابي على الاقتصاد الفرنسي، مشيرًا إلى تساؤل جريدة ليزيكو الفرنسية، بشأن تأثير الأزمة الاقتصادية على شراء الألعاب والهدايا التي تتميز بها أعياد الميلاد «الكريسماس».

عادات الفرنسيين لم تتغير أو تتأثر بالأزمة الاقتصادية

وتابع مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أنّ جريدة ليزيكو الفرنسية كشفت عن دراسة تفيد بأنّ عادات الفرنسيين في أعياد الميلاد لم تتغير أو تتأثر بالأزمة الاقتصادية، ورغم تناقص القدرة الشرائية لهم إلا أنّهم يحرصون على تبادل الهدايا بمناسبة الأعياد، كما تساءلت الجريدة «هل تفسد فيدراليات العمال وبعض القطاعات التي تحدث بها اضطرابات كقطاع السكك الحديدية الفرنسي بزيادة المرتبات، فرحة الاحتفال بعيد الميلاد؟».

وأشار إلى أنّ الإجابة كانت تقول إنّ الفيدرالية العُمالية هي مطالبة بعدم أخذ الفرنسيين كرهينة وإفساد أعياد الميلاد عليهم، وذلك حسب ما أفادت جريدة ليزيكو بعد طرحها السؤال السالف ذكره، موضحًا أنّ الشوارع الفرنسية تشهد احتفالات رغم أزمة الطاقة التي تُعاني منها.