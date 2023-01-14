أسعار البترول العالمية تُحقق أكبر مكسب أسبوعي منذ أكتوبر الماضي

حققت أسعار البترول العالمية ارتفاعا ملحوظا خلال تعاملات الأسبوع الماضي، وارتفع سعر برميل النفط أكثر من دولار للبرميل عند نهاية تداولات يوم الجمعة آخر تداولات الأسبوع.

أسعار البترول ترتفع بشكل كبير

وسجلت أسعار البترول أكبر مكاسبها الأسبوعية منذ أكتوبر الماضي مع انخفاض الدولار لأدنى مستوياته في سبعة أشهر ووسط مزيد من المؤشرات على تنامي الطلب في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم.

وعند نهاية التداولات أمس الجمعة ارتفع سعر خام برنت العالمي بقيمة 1.25 دولار، أي 1.5%، عند 85.28 دولار للبرميل.

أسعار النفط العالمية تحقق بأكثر من 8% خلال الأسبوع الماضي

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي عند 79.86 دولار للبرميل، بزيادة 1.47 دولار تعادل 1.9 %.

وقفزت قيمة خام برنت بنسبة 8.6 % هذا الأسبوع، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط 8.4 %، ليعوضا معظم خسائر الأسبوع الماضي.

وهوى مؤشر الدولار لأدنى مستوياته في أكثر من سبعة أشهر بعدما أظهرت بيانات يوم الخميس تراجع التضخم في ديسمبر للمرة الأولى في عامين ونصف العام مما أنعش الآمال في أن يبطئ مجلس البنك المركزي الأمريكي لوتيرة رفع أسعار الفائدة.

كما أن مشتريات الصين من النفط الخام في الآونة الأخيرة ازدادت مع ازدياد الحركة المرورية في شوارع البلاد، حيث ارتفعت أيضا الآمال في تعافي الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم عقب إعادة فتح الصين حدودها وتخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 إثر احتجاجات العام الماضي.